Жителям московского региона рассказали о погоде 5 сентября

В воскресенье, 5 сентября, воздух в столице прогреется до +11 градусов. При этом будет идти небольшой дождь, а небо затянут облака. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Согласно данным на сайте организации, днем в воскресенье столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится в диапазоне 742–745 миллиметров ртутного столба.

К ночи температура понизится до +4…+6 градусов. Синоптики обещают облачность и небольшие осадки. Новая рабочая неделя также начнется с облачной погоды и температуры от +10 до +12 градусов.

Специалисты Гидрометцентра предупредили подмосковных жителей о заморозках. В ночь на 5 сентября похолодает до -2 градусов. Предупреждение будет действовать до 09:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что похолодание в московском регионе будет непродолжительным. Холодную погоду он назвал предвестником бабьего лета.