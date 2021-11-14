Жителям московского региона предрекли продолжение предзимья на следующей неделе

Погода в Москве и Московской области на следующей неделе продолжит колебаться между осенью и зимой. Первые три дня в столичном регионе ожидается небольшое понижение температуры, а к выходным столбики термометра снова вернутся к положительным значениям. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Эксперт назвал установившуюся погоду в московском регионе предзимьем. Он пояснил, что на следующей неделе она сохранится.

Понижение температуры в Москву и Московскую область принесет холодный фронт, который направляется на Урал и в Сибирь.

«Он коснется столичного региона только краешком. Поэтому ночные температуры у будут -1...-5 градусов, а днем -1...+1 градус», — отметил Александр Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что холодная погода надолго в столичном регионе не задержится. Столбики термометра поползут вверх начиная с четверга и останутся на положительных отметках до выходных. Осадки будут небольшие, поэтому снежных пейзажей на предстоящей неделе можно не ждать. Даже если снег и пройдет, то небольшими порциями, которые будут быстро таять.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области до 20:00 понедельника, 15 ноября. Причиной станет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать с 20:00 воскресенья.