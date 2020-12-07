Жителям московского региона предрекли холода до конца недели. А снега почти не будет

Ночь на 7 декабря стала в столице самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -14 градусов. При этом в ближайшие дни москвичам и жителям Подмосковья ждать потепления не стоит. Об этом «360» предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в ночь на 7 декабря в Москве было зафиксировано -14 градусов, а по области температура опустилась до -15 градусов. Такую ситуацию Вильфанд назвал умеренными морозами.

«Погода морозная и ниже нормы примерно на два градуса. Не так уж и много, но мы отвыкли уже от нормальной зимы. Низкие ночные температуры связаны с тем, что над центром европейской части России установился мощный антициклон», — пояснил синоптик.

Когда на небе нет облаков, земля очень быстро остывает, что и сказывается затем на показаниях термометров. При этом ситуация в ближайшие дни сохранится, так как центр циклона не изменит своего местоположения.

«Температура в Москве и Московской области будет меняться от -11 до -16 градусов. Такие низкие температуры будут до конца рабочей недели», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что днем в течение недели столбики термометров будут показывать максимальные значения от -5 до -7 градусов. Утром же будут двузначные минусовые температуры. При этом дни будут бесснежными и солнечными, что создаст радостное настроение. Кроме того, синоптик отметил, что погода безветренная.