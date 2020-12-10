Жителям московского региона пообещали снег на следующей неделе

Погоду в Москве и Подмосковье пока определяет антициклон. Погода из-за него ясная, а ночью достаточно морозно — без облаков воздух быстро остывает. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с «360», что на следующей неделе регион затянет облаками и выпадет долгожданный снег.

Метеоролог заметила, что в ночные часы на некоторых территориях столицы и области воздух может остыть до 15-16 градусов мороза. В целом по Москве ожидается -9…-11, в Подмосковье будет около -8…-13.

«Погода ясная. Ночью достаточно морозно, поскольку при отсутствии облаков воздух очень быстро остывает», — пояснила Позднякова. Днем столбики термометров покажут около -4…-6 в столице и -4…-9 в Московской области.

В последующие дни атмосферное давление начнет постепенно снижаться. Антициклон начнет отступать, но переменная облачность в субботу не принесет осадков. Небольшой снег может выпасть к вечеру воскресенья. Температурный фон ночью будет колебаться в пределах -7…-9 градусов в столице и -6…-11 в Подмосковье. Днем температура останется на уровне -4…6 градусов.

«Более существенные изменения в погоде произойдут с понедельника. Погода будет облачная, ночью -4…-9, днем — около -1…-6 градусов. Наибольшее количество осадков в виде снега мы ожидаем 15 декабря, во вторник. В дневные часы температура приблизится к отметке в 0 градусов», — подчеркнула метеоролог.

В середине месяца температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. Всю неделю этот показатель держался ниже нормы градуса на три-четыре.