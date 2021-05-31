Жителям московского региона пообещали прохладный последний день весны

В последний день весны в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха прогреется до 15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице плюс +13…+15, по области — +11…+16. Ветер северо-восточный, три-восемь метров в секунду», — передало РИА «Новости» его слова.

По словам синоптика, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее специалисты предупредили, что Подмосковье до середины недели ждут ночные заморозки. Чтобы не потерять уже высаженную рассаду, синоптики призвали дачников прикрыть растения. Влияние антициклона начало усиливаться в воскресенье, 30 мая. Однако осадков и облаков на небе будет становится все меньше. При этом северо-восточный ветер принесет в столичный регион холодный воздух.

По словам синоптика Евгения Тишковца, летняя погода вернется в Москву и область только с 3 июня. Кроме того, в выходные ожидается +27 градусов.