Экология 26 января 2023, 09:14 Жителям московского региона пообещали облачную погоду и до +2 градусов Синоптик Леус: 26 января в Подмосковье температура может подняться до +2 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Облачная погода, гололед и до +1 …+2 градусов ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 26 января. Об этом написал в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столицу заденет вытянувшийся в широтном направлении вдоль северных границ Подмосковья фронтальный раздел», — рассказал он.

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По его словам, в регионе будет облачно, на севере может пойти снег. Ледяные дожди и гололед будут возможны в первой половине дня. Синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

Температура воздуха днем в Москве составит -1…+1 градус, в Подмосковье — от -3 до +2 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 4-9 метров секунду. Атмосферное давление начнет снижаться и окажется на уровне 750 метров ртутного столба. Данный показатель чуть выше нормы.

Солнечная активность будет умеренной, а геомагнитное поле неустойчивым. Леус добавил, что 27 января ожидаются небольшие осадки — снег. На улице будет около нуля градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «360», что снегопад в московском регионе стоит ждать ближе к 30 и 31 января.