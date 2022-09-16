Жителям московского региона пообещали облачную и дождливую погоду в пятницу | 360°

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Жителям московского региона пообещали облачную и дождливую погоду в пятницу

Синоптик Леус: 16 сентября в Москве и Подмосковье пройдут дожди, ожидается до +16 градусов

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Температура воздуха в Москве и Подмосковье в пятницу прогреется до +16 градусов. При этом будет облачно, возможны дожди. Однако в субботу погода должна улучшиться. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус.

«Сегодня столица останется на периферии североатлантического циклона, а связанные с ним атмосферные фронты сделают погоду преимущественно облачной и принесут дожди, что ограничит приток солнечного тепла», — написал синоптик в своем Telegram.

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Температура воздуха днем в российской столице составит от +13 до +15 градусов, в Московской области от +11 до +16 градусов. Будет дуть южный и юго-западный ветер, порывы достигнут 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Это на 12-14 единиц ниже нормы. Солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле будет слабо возмущенное.

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При этом в субботу должно потеплеть, дожди не прогнозируются.

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