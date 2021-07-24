Жителям московского региона пообещали идеальную для прогулок погоду 24 июля

Погоду в Москве и Подмосковье в субботу, 24 июля, будет определять гребень антициклона. Днем в столичном регионе переменная облачность, без дождей, столбик термометра поднимется до отметки в +24 градуса.

«Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве +22…+24 градуса, по области +19…+24 градуса», — сообщил сайт «Метеоновости».

По данным синоптиков, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 50%. Такая погода не вызывает недомогания у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологией легких. Сегодня, отметили синоптики, идеальный день для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в августе в Москве будет стабильная погода со средним температурным фоном, который превышает нормальное значение на полградуса.