Жителям московского региона пообещали до +30 градусов на следующей неделе

Следующая рабочая неделя принесет в московский регион как прохладные дни, так и настоящую жару. В среду, 29 июля, синоптики обещают до +30 градусов. Но к выходным придет похолодание.

«Погода будет очень неоднородная. В первой половине недели по четверг включительно будет комфортная погода. Температура выше нормы на пару градусов. Температурный фон от +26 до +29 градусов. А в среду даже столбики термометра будут стремиться к 30-градусной отметке. Настоящая теплая погода», — рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что ночные температуры тоже будут летними. Самыми низкими значениями будут +15…+19 градусов в Москве и Подмосковье.

«Но уже в четверг начнет падать давление. В пятницу температурный фон понизится сразу градусов на шесть-семь. Дневные температуры будут в диапазоне от +18 до +22 градусов. Вот такое заметное понижение температуры. В выходные температура тоже невысокая — около +20 градусов», — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, осадки могут быть, но в первой половине недели ожидается много солнца. Во второй половине недели погода будет более облачная, но очень сильных осадков не прогнозируется.