Жителям московского региона пообещали до +27 в субботу

Выходной день принесет жителям Москвы и области небольшие дожди и высокое атмосферное давление. При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столбики термометра покажут днем в столице от +24 до +26 градусов жары. В Подмосковье ожидается от +22 до +27 градусов.

«Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Антициклон с северо-запада поспособствует хорошему дневному прогреву, а циклон с юго-востока в середине дня подбросит в регион очаги небольших дождей», — привело его слова РИА «Новости».

По словам синоптика, 8 августа будет дуть северо-западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба. Такое значение находится на отметке выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается похолодание до +15 градусов. Такая температура будет в середине рабочей недели.