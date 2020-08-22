Жителям московского региона пообещали +26 градусов в субботу

После прохладных дней в столичный регион снова вернулась жаркая летняя погода. Выходной день в субботу, 22 августа, принесет жителям до +26 градусов тепла.

«Сегодня в столице продолжит господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков от +23 до +25 в центре города, и +25 или +26 градусов — в Подмосковье», — привело РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Он добавил, что 22 августа синоптики ожидают несильный северный ветер. Его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на отметке 751 миллиметр ртутного столба. Это немного выше нормы, предупредил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «360», что 23 и 24 августа будут самыми теплыми днями. Уже во вторник погода начнет портиться. Похолодание наступит из-за приближения циклона атлантического происхождения. Температурный фон снизится, но будет находиться в рамках многолетних климатических показателей.