Экология 04 августа 2023, 10:18 Жителям юга России пообещали жару до +‎43 градусов Гидрометцентр: до +‎43 градусов ожидается на юге России в выходные РИА «Новости»

Читать 360tv в

Температура воздуха на юге России в предстоящие выходные поднимется до +‎43 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Столбики термометров в Краснодарском крае 5–6 августа во второй половине дня поднимутся до +‎39 градусов.

Реклама

«В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях [ожидается] +‎40…+‎42 градуса, в Калмыкии — [до] +‎42…+‎43 градусов», — предупредили синоптики.

Днем на Черноморском побережье воздух прогреется до +‎37 градусов. В Сочи столбик термометра поднимется до +‎32 градусов.

Спасатели посоветовали во время жары не находиться на открытом солнце, чаще пить воду, носить светлую и воздухопроницаемую одежду. Также лучше отказаться от алкоголя и долгое время не находиться в душном помещении.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что 4 августа в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +‎28…31 градуса. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.