04 августа 2023, 10:18
Жителям юга России пообещали жару до +43 градусов
Гидрометцентр: до +43 градусов ожидается на юге России в выходные
Температура воздуха на юге России в предстоящие выходные поднимется до +43 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Столбики термометров в Краснодарском крае 5–6 августа во второй половине дня поднимутся до +39 градусов.
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«В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях [ожидается] +40…+42 градуса, в Калмыкии — [до] +42…+43 градусов», — предупредили синоптики.
Днем на Черноморском побережье воздух прогреется до +37 градусов. В Сочи столбик термометра поднимется до +32 градусов.
Спасатели посоветовали во время жары не находиться на открытом солнце, чаще пить воду, носить светлую и воздухопроницаемую одежду. Также лучше отказаться от алкоголя и долгое время не находиться в душном помещении.
Синоптик Михаил Леус рассказал, что 4 августа в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +28…31 градуса. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
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