Жителям юга России пообещали природное проклятье

Погода на юге России опять ухудшится. В Крым и Краснодарский край снова придут затяжные дожди, которые будут лить несколько дней. Об этом сообщил сайт центра погоды «Фобос».

«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Над Крымом и Кубанью в очередной раз обострилась черноморская депрессия. <…> Сегодня наиболее интенсивные ливни вновь ожидаются на побережье Черного моря, а кроме этого они распространятся на Кавказский хребет. Плотная облачность над югом России ограничит приток солнечного тепла», — говорится в сообщении сайта.

По прогнозу синоптиков, одним днем ненастье не ограничится. Погода начнет улучшаться только во вторник, 24 августа. На Черноморском побережье России снова будет солнечно, а воздух прогреется до отметки в +30 градусов.

Накануне из-за мощных ливней из берегов вышла река Баканка в Крымском районе Краснодарского края. Вода затопила 20 домов. Ранее циклон вызвал мощные осадки в Анапе, которые затопили трансформаторные подстанции. Из-за этого около двух тысяч человек остались без электричества.