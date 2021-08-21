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    21 августа 2021, 15:38

    Жителям юга России пообещали природное проклятье

    Андрей Иванов

    Погода на юге России опять ухудшится. В Крым и Краснодарский край снова придут затяжные дожди, которые будут лить несколько дней. Об этом сообщил сайт центра погоды «Фобос».

    Жителям юга России пообещали природное проклятье

    «Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Над Крымом и Кубанью в очередной раз обострилась черноморская депрессия. <…> Сегодня наиболее интенсивные ливни вновь ожидаются на побережье Черного моря, а кроме этого они распространятся на Кавказский хребет. Плотная облачность над югом России ограничит приток солнечного тепла», — говорится в сообщении сайта.

    По прогнозу синоптиков, одним днем ненастье не ограничится. Погода начнет улучшаться только во вторник, 24 августа. На Черноморском побережье России снова будет солнечно, а воздух прогреется до отметки в +30 градусов.

    Накануне из-за мощных ливней из берегов вышла река Баканка в Крымском районе Краснодарского края. Вода затопила 20 домов. Ранее циклон вызвал мощные осадки в Анапе, которые затопили трансформаторные подстанции. Из-за этого около двух тысяч человек остались без электричества.