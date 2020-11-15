Жителям европейской части России рассказали, когда выпадет снег

До конца ноября жители европейской части России могут не ждать выпадения снега. Осадков не будет из-за антициклона, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Конечно, на севере европейской территории и в Коми, и в Архангельской области, то есть две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом. Также хватает снега в Приволжье и Заволжье. Но на остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять-семь дней», — привело слова Вильфанда РИА «Новости».

Синоптик добавил, что снега не стоит ждать из-за антициклона, определяющего погоду на юге и в центре европейской части страны. При этом ночь температура воздуха будет опускать до -10 градусов. Специалист напомнил, что средний срок для появления снега — конец ноября.

«Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь? Поэтому не видно снежного покрова», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей. Но температурный фон будет около нормы, пишет РИА ФАН.