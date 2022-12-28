Экология 28 декабря 2022, 14:57 Жителям европейской части России пообещали теплый январь Синоптик Вильфанд: в январе в европейской территории России будет тепло Unsplash

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Столбики термометров в январе в европейской части России поднимутся выше обычного. Такие приятные погодные условия спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его процитировал ТАСС.

«На европейской территории России январь ожидается теплым, температура выше нормы», — сказал он.

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Такое заявление Вильфанд сделал во время пресс-конференции в Москве.

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Он отметил, что теплый январь ожидается и в регионе с более суровыми погодными условиями — в Красноярском крае. По словам Вильфанда, на остальной азиатской части России показатели термометров будут приближены к нормальным.

Синоптик сообщил, что в России климат заметно изменился за последние годы. По его словам, все чаще наблюдаются аномально теплые периоды.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура за прошедшие 11 месяцев 2022 года в России оказалась на втором месте среди самых высоких за весь период метеонаблюдений. Самым теплым годом в стране является позапрошлый.