Жителям европейской части России пообещали холодное предзимье | 360°

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Жителям европейской части России пообещали холодное предзимье

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: европейскую часть РФ ждет холодное предзимье

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В середине следующей недели жителей европейской части России ждет новый сезон предзимья.  Днем температура воздуха опустится до +5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С середины следующей недели, числа с 19-го, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными», — заметил Вильфанд. По его словам, в этом году предзимье придет как по расписанию.

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Этот сезон, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, «начинается в четвертой пятидневке октября», похолодание затронет весь центр европейской части страны.

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Метеорологи, как поясняется в материале, выделяют не четыре времени года, а шесть, деля лето на две части и добавляя предзимье.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявлял, что оставшиеся дни этой недели в Москве и Московской области станут завершающим аккордом золотой осени. Начиная с понедельника в столичном регионе начнется настоящая октябрьская погода.

Гидрометцентр РФ

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