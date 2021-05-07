Жителям европейской части России пообещали чудесное потепление после майских праздников

В первый день после выхода из майских выходных погода в центре Европейской России будет совсем не рабочей. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 11 мая потеплеет до +24 градусов.

Синоптик рассказал РИА «Новости», что днем 10 мая в этой части России будет от +14 до +19 градусов, «а дальше совсем уже чудо».

«Вторник, 11 мая, погода будет совсем не рабочая, расслабляющая. Температура будет до 24 градусов, солнечно», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что в среду ожидается примерно такая же погода. Велика вероятность, что дальше температура будет только повышаться.

Представитель Гидрометцентра дал прогноз и на лето. Он заявил, что сезон ожидается жарким. Вероятность жаркого лета в Европейской части РФ и на Урале составляет около 50%. Вероятность превышения средних летних температур в Азиатской части — 60%.

Что касается ближайших выходных дней, то в Москве и Подмосковье они, скорее всего, будут ненастными. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, 8 мая будет облачно и дождливо, будет дуть ветер. На День Победы тоже возможен небольшой дождь. Днем ожидается от +13 до +15 градусов тепла.