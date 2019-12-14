Жителям европейской части России пообещали аномальное потепление

На календаре уже середина декабря, а погода стоит совсем не зимняя. В ближайшие дни, 14 и 15 числа, синоптики обещают аномальное потепление в европейской части России.

Гидрометцентр рассказал о предстоящих морозах в России Подробнее

В выходные дни россияне почувствуют ноябрьскую погоду. На европейской территории страны столбики термометров будут показывать на 5-8 градусов больше нормы. Самая заметная аномалия ожидается в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

«Вместо 30-ти градусных морозов там всего от 10 до 15 ниже нуля, днем от -3 до -8, а местами и вовсе оттепель», — сказано на сайте Гидрометцентра.

В Москве 15 декабря будет до +3 градусов тепла. Около нуля градусов синоптики обещают жителям Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Дожди, туманы и гололед придут на южные территории России. Днем в Волгоградской и Ростовской областях будет до -5 градусов. Плюсовые температуры будут в Краснодарском крае. Там ожидается до +15 градусов тепла. В Крыму жителей порадует погода до +9…+14 градусов.

«Причина такой аномалии — атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой очень теплый воздух Атлантики», — пояснили в Гидрометцентре.