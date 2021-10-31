Жителям азиатской и европейской частей России рассказали о погоде в ближайшие дни

Жителей азиатской части России ждут в ближайшие дни ночные морозы. Температура воздуха будет опускаться до -15 градусов. При этом на юге страны будет до +23 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах в ближайшие дни будет на пять-шесть градусов ниже нормы. Ночью столбики термометров будут показывать от -10 до -15 градусов мороза. При этом днем плюсовых значений ждать не стоит.

Теплая погода установится на юге европейской части России. Ее принесет с собой антициклон, пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

«Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет +21…+23 градуса, замечательная температура», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что жителей Крыма ожидает до +18 градусов тепла. Несмотря на такую погоду, говорить о бархатном сезоне уже нельзя из-за холодной воды в море.