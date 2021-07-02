Жителям Азербайджана запретили использовать пластиковую посуду

Власти Азербайджана внесли под запрет импорт, производство, продажу и использование одноразовой пластиковой посуды. Теперь нарушителей запрета будет ждать штраф. Посуду изымают у продавцов и объектов общепита. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Теперь продажа пластиковой посуды в Азербайджане будет караться штрафом. Размер денежной выплаты составит от 600 до 2,5 тысяч долларов. Кроме того, товар у нарушителя конфискуют. Многие продавцы относят пластиковую посуду домой. Однако специалисты советуют не пользоваться посудой из пластика.

«При нагреве или контакте с водой пластик выделяет токсины. Они очень вредны для человеческого организма. Особенно для детей и пожилых людей, у которых слабый иммунитет. Пластик вреден не только человечу, но и окружающей среде. Он не разлагается 500 лет», — отметил директор сектора Азербайджанского агентства продовольственной безопасности Ширали Зарбалиев.

Пластиковую посуду направляют на Балаханский завод. Там она подлежит утилизации. Посуду складывают в геомембранные и геотекстильные оболочки, чтобы отделить ее от окружающей среды, и закапывают в землю. С помощью дренажных систем воду, которая взаимодействует с пластиком, выводят и фильтруют.

Сотрудники Министерства экологии Азербайджана проводили мониторинг влияния пластика на окружающую среду. На проведение исследования было потрачено около 100 тысяч долларов.

«Пластик наносит огромный вред земляному покрову. Все должны понимать, что почва должна быть здоровой, чтобы на ней могли расти экологически чистые продукты. Пластик заменят на бумажные, экологически чистые материалы», — заявила директор департамента Министерства экологии и природных ресурсов Сайаре Мамедова.