Жители Владивостока пожаловались на угольную пыль
Во Владивостоке жители одного из городских районов признались, что задыхаются от угольной пыли. По их словам, ее приносит из грузового порта, где идет перевалка угля из железнодорожных вагонов на платформы сухогрузов и складские площадки. Об этом сообщило ОТР.
«На балконах за два дня накапливается такое количество угольной пыли, все это проникает в наши квартиры. Наши дети этим дышат, у нас в доме почти все аллергики», — поделились горожане.
Под петицией о запрете перевалки угля в черте города подписались уже три тысячи человек. Руководство порта с претензиями не согласилось. Отмечается, что территория, где переваливают уголь, обнесена ветрозащитными экранами. Кроме того, для подавления пыли работают водометные пушки.
«По результатам замеров воздуха, результаты получили: угольная пыль обнаружена даже ниже пределов обнаружения, в этом районе ее вообще нет. По смывам — нужно больше времени для исследования, нужно порядка двух-трех недель», — уточнили в порту.