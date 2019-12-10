  • Жители Урала заподозрили Байконур в мутациях скота

    10 декабря 2019, 17:46

    Ирина Нагайникова

    В селе Супра Тюменской области жители нашли в утробе разделанной коровы двухголового теленка-мутанта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на рассказ местного жителя.

    «Знакомые попросили помочь зарезать тельную корову — она с осени не давала молока. Начали разделывать, вынули внутренности — а внутри пузыря обнаружили теленка с двумя головами», — рассказал местный житель. По его словам, теленка выбросили в лес, а половину заготовленного мяса уже съели.

    Местные жители связали этот случай с технологическим загрязнением. Отмечается, что неподалеку располагается участок, куда часто падают ступени ракет, запускаемых с Байконура.

    «В природе изредка случаются генетические аномалии, это нормально в случае, если они не носят массовый характер. Но здесь случай единичный, обычная мутация», — заявил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц. Он уточнил, что в регионе регулярно проводят мониторинг радиационного фона. Превышений не было выявлено ни в одном районе.