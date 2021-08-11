Жители Урала смогут увидеть звездопад

Жители регионов Урала скоро смогут увидеть звездопад — метеорный поток Персеиды. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.

Он уточнил, что лучше всего природное явление будет видно свердловчанам, челябинцам, тюменцам, курганцам, югорчанам и ямальцам. А вот тем, кто живет южнее повезет меньше. Эксперт добавил, что звездопад можно будет увидеть даже в городах.

«У Персеид за ночь одна да так и пыхнет, какой-нибудь яркий метеорит да и ворвется. Кто запасется терпением и всю ночь проглядит на небо, обязательно увидит какое-нибудь шоу», — пояснил Санакоев.