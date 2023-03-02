Экология 02 марта 2023, 11:02 Жители Удмуртии сдали 1300 тонн вторсырья в экопункты в 2022 году

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Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов в Удмуртской Республике. За 2022 год жители региона сдали в них более 1300 тонн вторичного сырья, которое затем было отправлено на переработку.

«В 2022 году жители Удмуртии принесли в экопункты более 1300 тонн вторсырья, которое пошло на переработку. Самым популярным сырьем, которое сдают жители в экопункты, является макулатура — 80% собираемых отходов. Второе место за стеклом, третье — ПЭТ-бутылки. В экопункты граждане могут сдать вторичное сырье и получить за это денежное вознаграждение. Сдавая вторичные ресурсы в пункты, можно частично компенсировать расходы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Более того, это отличная площадка для пропаганды экологического образа жизни. Например, проект регоператора #ЧистоПоУдмуртски стал призером конкурса РЭО „Зеленая премия — 2022“ в номинации „Просветительские проекты“. Это отличный инструмент развития экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем и возвращаются в оборот», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Удмуртской Республике в настоящее время функционирует 7 пунктов приема вторсырья, 6 из которых формата «Экодом» открыты региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство» и 1 в формате «Экопост» — по инициативе компании ООО «Строй-Инвест» — предприятия занимающегося сортировкой ТКО.

Лидером по внедрению раздельного накопления отходов в Республике Удмуртия является региональный оператор «Спецавтохозяйство».

С 2019 года региональный оператор реализует на территории региона экологопросветительский проект #ЧистоПоУдмуртски. Проект включает в себя разноплановые формы взаимодействия с аудиторией — от билбордов с социальной рекламой и экопрограммы для школ до проведения фестивалей в формате Zero waste и собственного видеопродукта о переработке в Удмуртии.

«Региональный оператор Удмуртии ООО „Спецавтохозяйство“ успешно реализует свои проекты на территории региона и может быть примером для других субъектов России, способствуя развитию осознанного потребления и развития цивилизованной системы раздельного накопления отходов в стране. Силами компании в регионе открыто и функционирует 6 пунктов выкупа вторичных ресурсов — „Экодомов“: 4 — в Ижевске, 1 — в селе Вавож, шестой открылся в феврале 2023 года в городе Сарапул. Первый пункт заработал в июне 2020 в Вавоже», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Среди крупных партнеров-переработчиков регионального оператора можно выделить АО «Свет» (г. Можга), ООО «Ижевская бумажная компания» (г. Ижевск), ООО «Флекс» (г. Ижевск), ООО «Техполимер» (г. Ижевск), ПК «Фаворит упаковки» (с. Завьялово).

За 2022 год в «Экодомах» было пробито 60 тысяч чеков, максимальный чек составил 10 530 рублей. Средний чек — 104 рубля, это практически размер месячной платы жителя Удмуртии за вывоз отходов. Оплату за сдачу отходов можно получить как наличными средствами, так и переводом на банковскую карту — «Экодома» подключены к системе обратного эквайринга.

В начале 2023 года региональный оператор запустил сайт экодомаудмуртии.рф, на котором собрана вся информация про «Экодома», полный список вторсырья, правила раздельного сбора, полезные статьи, видео, ссылки, плакаты, короткие советы, новости. На сайте можно записаться на бесплатную экскурсию и выбрать товары из Эколавки.

Экопункты делятся на два типа — городской формат и сельский. Городской формат «Экодомов» — это модуль, состоящий из зоны приема и склада временного хранения вторичных ресурсов. «Экодома» построены у крупных торговых центров Ижевска и Сарапула (гипермаркеты «Магнит», «Лента»), где большой трафик людей и есть автопарковки для удобной разгрузки. В пункты жители и юрлица могут сдать свыше 35 видов отходов: макулатура, ПЭТ, белый ПЭТ, текстиль, алюминиевые банки, крышечки, пакеты, пластиковые карты, кеги, пленки, пластик маркировки № 2, № 5, тетрапак, полистирол и т. д.

Сельский формат, кроме самого модуля «Экодом», включает в себя площадку (Экопост), с 8-кубовыми контейнерами для сбора крупногабаритных отходов. Экопосты открыты в частном секторе Ижевска и селе Вавож. Кроме уже названных фракций, они принимают:

— мебель, сантехнику, оконное и тепличное стекло, отходы от некапитального ремонта;

— ветки, которые на месте измельчаются в шредере, и жители бесплатно забирают щепу для отсыпки приусадебных участков. В январе на ижевском Экопосту проходила акция по утилизации новогодних деревьев «Ёлки в дело»;

— автобамперы, автошины любого радиуса и в любом состоянии. Это единственный вид отходов, утилизацию которых оплачивают сами автомобилисты, УК или ТСЖ.

Для регионального оператора «Экодома» — это еще и просветительские площадки. В каждом оборудованы выставки «Переработано в Удмуртии» и «Сокращай». Региональный оператор проводит в пунктах бесплатные экскурсии для детей, взрослых, школьников, студентов, пенсионеров. Проводятся корпоративные экскурсии.

Всего в рамках образовательной программы для школ и детских садов Удмуртии «Экочемоданчик для учителя» за три года урок «Секреты переработки» посетили 17 тысяч детей. На сайте регоператорудмуртии.рф запущены сервисы, которые помогают жителям найти ближайшую точку сбора вторресурсов, отследить, как вывозятся рассортированные отходы и ликвидируются свалки.

Региональный оператор «Спецавтохозяйство» летом 2023 года откроет еще один «Экодом» в Ижевске. Планируется, что он будет расширенного формата с возможностью сдачи и обмена одеждой, обувью, игрушками, посудой и другими видами товарами.