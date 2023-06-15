Экология 15 июня 2023, 10:55 Жители Таиланда, Ирландии и Сингапура присоединились к участию в премии Росприроднадзора Росприроднадзор принял в 2,5 раза больше заявок на премию «Экология — дело каждого» Freepik

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Более 21,5 тысячи человек из 20 стран мира подали заявки на третью международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова объявила об этом на ПМЭФ-2023, сообщила пресс-служба ведомства.

Если в 2022 году за первые 3,5 месяца Росприроднадзор получил свыше 8,6 тысячи заявок, то в этом сезоне — более 21,5 тысячи, то есть в 2,5 раза больше. Глава ведомства сказала, что изменилась география участников. Кроме России, в премии решили поучаствовать представители более 20 стран, в том числе шести новых — Таиланда, Ирландии, Сингапура, Японии, Шри-Ланки и Азербайджана.

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В этом году организаторы ввели три новых номинации — «Экология души», «Экотуризм» и «Экопросвещение». Благодаря этому к конкурсу присоединятся не только дети, но и взрослые. Пока самому младшему участнику шесть лет, зрелому — 65 лет.

«Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ, вопросы защиты окружающей среды волнуют каждого, поскольку именно от того, как мы сможем сохранить природу сегодня, зависит, каким будет завтра», — заявила Светлана Радионова.

Победителями объявят авторов нестандартных идей и проектов на тему защиты окружающей среды, популяризации экологической культуры и бережного отношения к природе. В прошлые годы призерам и победителям вручили планшеты, смартфоны, подарили путевки на Черное море и обучающие курсы.