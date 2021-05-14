Жители Сахалина лопатами сгребли икру для удобрения огородов
Выброшенные штормом на берег Сахалина косяки сельди оставили после себя заваленный икрой берег. Местные жители приехали туда, чтобы собрать деликатес для удобрения огородов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын.
Местные жители выложили видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что икру собирают лопатами.
Дмитрий Лисицы пояснил, что сама икра в пищу не пригодна. Мальки из нее тоже не выйдут. Такие случаи, когда косяки сельди выбрасывало на берег во время нереста, происходили и раньше.
Он отметил, что сплошная полоса икры на побережье тянется на протяжении трех километров около села Нечаевка. Местами толщина слоя достигает 15 сантиметров.