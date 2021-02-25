Жители пожаловались на слив фекалий в Пышму под Екатеринбургом

Местные жители поселка Белоярский Свердловской области пожаловались на загрязнение реки Пышма. Они уверены, что ассенизаторские машины сливают туда фекалии. Местная прокуратура уже организовала проверку, сообщил «Интерфакс».

«Специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области будут отобраны пробы воды, проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, причиненного окружающей среде», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщили Ura.ru, что на территорию очистных сооружений заезжают ассенизаторские машины. Но содержимое они сливают не в отстойник, а в канаву.

«С горки потом вся эта грязь течет в реку. Уже с год все это безобразие творится. Речка стала жутко вонять!» — рассказал житель поселка.

Река берет начало в Верхней Пышме и окрестностях Екатеринбурга, она течет через города Заречный, Асбест, Сухой Лог, Камышлов и Талица. На реке есть три водохранилища, одно из них в поселке Белоярское, на берегу которого расположена Белоярская АЭС.