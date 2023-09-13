Эксклюзив 13 сентября 2023, 10:43 Жители Подмосковья смогли полюбоваться северным сиянием Фото северного сияния в Подмосковье в ночь на 13 сентября появились в Сети Unsplash

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Всполохи северного сияния могли наблюдать вечером 12 сентября жители Московской области. Фото редкого природного явления начали публиковать в соцсетях и Telegram-каналах.

В частности, снимки всполохов северного сияния опубликовали в паблике «Сергиев Посад» во «ВКонтакте». Авторы сообщения отметили, что наблюдать явление можно было благодаря «мощной ударной волне солнечного ветра».

«Подмосковью повезло меньше, так как основная активность выпала на закат, но тем не менее второй раз за полгода наблюдать северное сияние в Подмосковье — уникальная возможность», — порадовались в сообществе.

Ранее жители делились фотографиями яркого сияния в конце февраля.

В ночь на 13 сентября увидеть его можно было также в Ленобласти, Владимирской, Кировской и Ярославской областях и на Урале, уточнил «Подъем». В средних широтах, по информации Telegram-канала, оно появилось из-за сильной магнитной бури.

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в комментарии «360» при этом обратила внимание, что, по данным Института земного магнетизма (ИЗМИРАН), сегодня магнитной бури не отмечалось.

«Возможны периоды малой магнитной бури. Пока нет данных о том, что сегодня была сильная магнитная буря. Институты, которые за этим следят, пока ничего не сообщили», — заключила она.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, один из составителей заданий для Всероссийской олимпиады по астрономии Олег Угольников отметил, что появление северного сияния было ожидаемым.

Это уже не первый раз за год, сейчас просто Солнце идет к максимуму своей активности, гораздо сильнее подвержена возмущениям магнитосфере наша. Поэтому полярное сияние, которое обычно видно только, начиная от полярного круга и дальше, иногда доходит до наших широт. Олег Угольников эксперт Института РАН

Специалист также пояснил, что во время северного сияния происходит свечение атомов в верхней атмосфере, в основном это атомы кислорода.

«Они высвечиваются на определенной длине волн, поэтому и преобладает зеленый и красный цвет. В результате взаимодействия с заряженными частицами, атомы кислорода переходят в так называемое возбужденное состояние, какое-то короткое время там проводят, потом возвращаются обратно, высвечивая цвет», — рассказал Угольников.

По мнению эксперта, в будущем в средних широтах очередное появление северного сияния вполне возможно. Однако заранее предсказать его появление нельзя.