Жители Петербурга смогут жаловаться на несвоевременный вывоз отходов через онлайн-систему

Санкт-Петербург присоединился к федеральной системе мониторинга региональных операторов по вывозу отходов «РЭО Радар». Петербуржцы смогут оставлять в сервисе жалобы и обращения, связанные с вывозом отходов.

«В конце 2021 года в Санкт-Петербурге выбрали единого регоператора в рамках реализации реформы обращения с ТКО. Теперь ответственность за вывоз отходов в Петербурге несёт исключительно Невский экологический оператор. Таким образом, Российский экологический оператор оперативно подключил еще один крупный субъект РФ я к системе „РЭО Радар“. Жители Санкт-Петербурга смогут оставлять жалобы и обращения по поводу вывоза отходов. Информационный портал уже зарекомендовал себя, регулярно на линию приходят сообщения, которые передаются регоператорам. Несколько десятков тысяч проблем было решено с начала работы сервиса в 2019 году», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

С начала года жители Петербурга оставили семь сообщений в «РЭО Радар» (3 января — три, 4 января — два, 10 января — еще два), обращения были посвящены несвоевременному вывозу отходов. Невский экологический оператор подключился к федеральной системе мониторинга региональных операторов по вывозу отходов 4 января.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и обращения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.