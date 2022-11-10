Экология 10 ноября 2022, 10:35 Жители Оренбурга узнают долю серы в воздухе Воздух также проверят на пыль, смог и дым от лесных пожаров

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К пилотному проекту Российского экологического оператора по экомониторингу в городах России присоединился еще один регион — Оренбургская область. Региональное минприроды будет передавать в компанию данные по пяти загрязняющим веществам в атмосфере.

«Накануне было подписано соглашение с еще одним регионом — Оренбургской областью. Соглашение с министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области позволит предоставлять РЭО данные со станций экологического мониторинга. Всего в РЭО передают результаты измерений от 12 станций, установленных в Оренбурге и области по 5 веществам (оксид и диоксид азота, сероводород, диоксид серы и монооксид углерода). Всего в проекте участвует уже 15 субъектов РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Тема экологии для Оренбуржья — актуальная и важная. Еще в 2020 году мы создали в регионе Единую систему экомониторинга, объединив 43 стационарных и 5 передвижных экопостов. Данные о состоянии атмосферного воздуха доступны не только органам власти, но и всем жителям региона. С 2019 года системно занимаемся ликвидацией несанкционированных свалок. Пригласили в регион экологических инспекторов Всероссийского общества охраны природы, которые помогают нам в борьбе с вновь появляющимися свалками. В 2023 году расчистим от иловых отложений 7 км русла и берегов трансграничной реки Урал. Интеграция региональной системы экомониторинга в проект Российского экологического оператора станет следующим шагом в этой большой работе», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Помимо Оренбургской области к проекту уже присоединились Челябинская, Кемеровская, Сахалинская, Омская, Свердловская, Вологодская, Московская, Рязанская, Липецкая и Новосибирская области, Красноярский край, Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край.

Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — Росгидромет, ПАО Норникель, филиал Газпромнефть АО Омский НПЗ, ОАО РЖД, ООО ЗабГокСвязь.

По поручению Минприроды России РЭО работает над пилотом по созданию технологии сбора данных с различных сетей мониторинга. В рамках проекта РЭО получает в автоматическом режиме данные от общественных, промышленных предприятий, органов местного самоуправления.

В результате будет создана единая информационная система, которая будет интегрирована с другими системами госорганов. Также на данном этапе будет обеспечен доступ для граждан и юридических лиц.

К 2030 году после объединения, а также развития сети сбора данных, ее актуализации и увеличения числа точек контроля будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации. У исполнительных органов власти и граждан будет доступ к этим данным.