Жители Омска пожаловались на химический запах в городе

Еще одно превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по сероводороду и фенолу зафиксировано в Омске. Жители города массово жалуются на химический запах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды по региону.

Жалобы от жителей Кировского и Советского округов Омска стали поступать в Центр экологического мониторинга с 08:00 28 июня по 08:00 29 июня.

«На автоматизированном посту наблюдений на улице 4-й Поселковой в течение суток зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК)», — сказано в сообщении.

Передвижная эколаборатория приехала в Советском округ. Специалисты забрали пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны — при северном направлении ветра.

«Зафиксировано 0,5 ПДК фенола, остальные показатели в пределах ПДК. Информация о превышениях направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования», — добавили в ведомстве.

Превышения ПДК по сероводороду и фенолу уже ранее фиксировались в Омске. В частности, 23, 24 и 27 июня. Тогда объявили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности для восьми предприятий.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в январе сообщила, что Омск находится на пятом месте по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.