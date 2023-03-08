Экология 08 марта 2023, 09:47 Мощный туман накрыл Москву утром 8 марта Синоптик Тишковец: зимняя стужа в Москве привела к образованию сильного тумана Сайт мэра и правительства Москвы

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Резкое похолодание в Москве привело к возникновению сильного тумана утром 8 марта. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он описал погодные условия в столице в Telegram-канале.

«Из-за резкого понижения температуры и, как следствие, сублимации водяного пара местами образовался морозный туман», — рассказал Тишковец.

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По его словам, в некоторых районах видимость упала до 100 метров. Он сказал, что туман рассеется до полудня.

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Тишковец отметил, что подобные природные явления больше характерны для Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы входят с зону резко континентального климата. Кроме того, местные жители часто сталкиваются с суровыми морозами.

Синоптик рассказал, что в 07:00 8 марта по московскому времени сотрудники метеостанции ВДНХ зафиксировали понижение температуры до -10 градусов, а на станциях в районе Тушино и на территории Бутова — до -13 градусов. По его словам, такие показатели столбиков термометров больше характерны для январских морозов и на пять-восемь градусов ниже ночной нормы марта.