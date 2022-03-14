Жители Москвы смогут жаловаться на несвоевременный вывоз отходов через онлайн-платформу

Москва присоединилась к федеральной системе мониторинга регоператоров по вывозу отходов «РЭО Радар». У жителей столицы появилась возможность оставлять сообщения и жалобы на тему вывоза отходов. Теперь жителям всех регионов России доступна система «РЭО Радар».

«Москва — крупнейший город России, в связи с чем мегаполису потребовалось больше времени для перехода к мусорной реформе. В январе в столице заработал единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП „Экотехпром“. Следующим шагом стало подключение субъекта РФ к системе „РЭО Радар“, которая позволяет жителям удобным способом отмечать проблемы, связанные с вывозом отходов, и передавать их напрямую регоператорам. Таким образом, теперь „РЭО Радар“ работает во всех регионах», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Единый региональный оператор ГУП «Экотехпром» обслуживает все округа Москвы. С 1 по 13 марта в систему «РЭО Радар» поступило 12 сообщений, связанных с невывозом отходов, отсутствием контейнеров для раздельного сбора, стихийными свалками на территории столицы. Пять сообщений касалось ТиНАО, жители этого округа зачастую жалуются на незаконно сброшенные отходы и отсутствие контейнеров.

«За последние две недели мы получили более 10 сообщений, касающихся территорий столицы и ТиНАО, включая поселение Сосенское и поселок Московский. После официального подключения Москвы к „РЭО Радару“ рассчитываем, что больше людей начнут пользоваться нашим удобным сервисом», — сказал заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

«РЭО Радар» был создан Российским экологическим оператором. Сервис собирает жалобы и обращения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

На сайте можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Чтобы оставить сообщение, нужно загрузить фотографию и указать адрес, или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Жалобы передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» помог решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.