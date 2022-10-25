Солнечное затмение смогут увидеть москвичи и жители Подмосковья | 360°

Экология 25 октября 2022, 01:50 Солнечное затмение смогут увидеть москвичи и жители Подмосковья Солнечное затмение над Москвой будет видно днем 25 октября РИА "Новости"

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Жители Москвы увидят солнечное затмение во вторник, 25 октября. Как отмечается на портале «Метеоновости», облаков в этот день не будет.

Уникальное астрономическое явление начнется в 12:24 и закончится в 14:51 по местному времени. Пик затмения придется на 13:38. Именно тогда Солнце будет располагаться на высоте около 20 градусов над горизонтом.

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Отмечается, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9%. Москвичам напомнили, что во время наблюдения за Солнцем важно защищать глаза, чтобы не испортилось зрение.

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Частичное солнечное затмение смогут увидеть не только москвичи, но и жители западносибирских и уральских регионов России. Почти полностью солнечное затмение будут наблюдать жители Нижневартовска и Сургута. Кроме того, максимально закрытое Солнце можно увидеть в Кемерове, Барнауле, Новосибирске и Томске.

Также затмение будет видно на территории Крыма, где необычное природное явление ожидают с 13:49 по московскому времени.