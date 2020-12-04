Жители Московского региона «погрузятся в шахту» из-за антициклона «Хавьер»

«Хавьер» имеет сибирско-монгольского происхождение. С каждым днем в столице будет меньше облаков, больше солнца и без осадков.

«Понятно, что при условии такой малообеспеченной погоды и холодного дыхания этого сибирского антициклона будет более интенсивное вымораживание воздуха», — предупредил метеоролог.

В ближайшие дни днем столбик термометра покажет -5…-10 градусов. Однако на следующей неделе ночью в воздухе похолодает до -9…-14. При этом будет очень высокое атмосферное давление, которое достигнет максимума — 866 миллиметров ртутного столба. Тишковец предположил, что рекорд установится в воскресенье.

«Это очень высокое давление — на 20–29 единиц выше нормы. Представьте, как будто все москвичи погрузились в шахту глубиной 200–250 метров», — рассказал синоптик.

По этой причине метеозависимые люди почувствуют себя не очень комфортно.

Влияние «Хавьера» сохранится не только в выходные, но и в течение всей недели.

В конце недели из-за высокой влажности местами выпадет «алмазная пыль» и «ледяные иглы».