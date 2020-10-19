Жители Магадана спасли выброшенную на берег косатку

«Мы с друзьями пытались своими силами вытолкнуть ее в море. Но косатка была метров шесть в длину и примерно с тонну весом», — процитировал мужчину «МИР 24».

Фомичев отметил, что попросил свою сестру через социальные сети позвать добровольцев на помощь. Люди толкали косатку веревками, резиновым колесом и другими подручными инструментами, чтобы не поранить морское млекопитающее.

Ранее глава региона Владимир Солодов сообщил, что рядом с Авачинской бухтой и в районе восточного побережья Камчатки морских животных еще два раза массово выбросило на берег. В настоящий момент о причинах мора морских обитателей ничего не известно. То же самое касается и первого случая, когда на Халактырском пляже произошел массовый выброс животных на берег. Журналисты писали, что эксперты после исследования проб воды заявили о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам и фенолу.