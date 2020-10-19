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    19 октября 2020, 16:21

    Жители Магадана спасли выброшенную на берег косатку

    Полина Петрова

    Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку, которую волной выбросило на берег, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участника спасательной операции Александра Фомичева.
    Жители Магадана спасли выброшенную на берег косатку

    «Мы с друзьями пытались своими силами вытолкнуть ее в море. Но косатка была метров шесть в длину и примерно с тонну весом», — процитировал мужчину «МИР 24».

    Фомичев отметил, что попросил свою сестру через социальные сети позвать добровольцев на помощь. Люди толкали косатку веревками, резиновым колесом и другими подручными инструментами, чтобы не поранить морское млекопитающее.

    Ранее глава региона Владимир Солодов сообщил, что рядом с Авачинской бухтой и в районе восточного побережья Камчатки морских животных еще два раза массово выбросило на берег. В настоящий момент о причинах мора морских обитателей ничего не известно. То же самое касается и первого случая, когда на Халактырском пляже произошел массовый выброс животных на берег. Журналисты писали, что эксперты после исследования проб воды заявили о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам и фенолу.