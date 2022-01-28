Жители Ленобласти смогут оплачивать товары бонусами за сданные бутылки

Фандоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в трех городах Ленинградской области — Кронштадте, Мурино и Кудрово. Жители смогут обменять сданную тару на бонусы и воспользоваться ими при покупках, за одну единицу тары можно будет получить один балл. Совместно с Российским экологическим оператором три фандомата в магазинах «ВкусВилл» установит компания «ЭкоТехнологии».

«Российский экологический оператор поддерживает проекты, направленные на формирование экономики замкнутого цикла, а также бренды, которые вовлечены в ESG-повестку. Фандоматы — инструмент, который стимулирует население к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, помогает вовлечь больше вторичных материальных ресурсов в оборот. В Санкт-Петербурге уже установлено около 50 фандоматов от разных производителей („Экоплатформа“, „ЭкоТехнологии“). Теперь еще три появятся в городах Ленобласти — в Мурино и Кудрово, а также в Кронштадте. Автоматы установят в магазинах „ВкусВилл“, где можно будет оплатить до 100% покупки баллами. За одну упаковку — один балл. А собранную упаковку переработают и используют вторично», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Фандоматы будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Чтобы сдать тару на переработку, необходимо поместить пустую емкость в приемное окно штрих-кодом вверх — фандомат отсканирует его и взвесит упаковку. Вся собранная упаковка будет отсортирована, передана на переработку и использована вторично.

За одну сданную упаковку пользователь может получить один бонусный балл на карту лояльности «ВкусВилл». Баллами можно оплатить до 100% покупки при доставке и во всех магазинах сети «ВкусВилл».

«Тренд на ответственное потребление среди ведущих брендов выражается в продвижении ESG-повестки, возврата в производственный цикл вторичных материальных ресурсов, популяризация среди лояльной аудитории принципов экологичности бережного отношения к природе. Важно отметить, что экологичность во всех сферах жизни встречает активную поддержку среди людей — быть современным человеком сегодня значит развиваться всесторонне, ответственно относиться к себе, людям, окружающей среде», — отметил Панченко.

Всего на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти работает около 80 фандоматов, которые пользуются интересом у жителей. Дополнительные автоматизированные аппараты по приему упаковки от населения появятся по таким адресам:

— г. Кронштадт, пр-кт Ленина, д. 16;

— п. Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д. 11/1;

— г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 8.