Жители Ленобласти провели масштабную уборку территории | 360°

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Жители Ленобласти провели масштабную уборку территории

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Власти Ленинградской области провели месячник по благоустройству и улучшению экологического состояния региона. В результате волонтерам удалось собрать свыше 1,3 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

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Мероприятие по подведению итогов состоялось в региональном комитете по природным ресурсам. В течение месяца успели провести 116 субботников по сбору мусора в лесах, на берегах рек и озер. Волонтеры привели в порядок 7,5 миллиона квадратных метров.

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