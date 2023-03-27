Экология 27 марта 2023, 09:41 Жители Курской области заработали 1,9 млн рублей на сдаче вторсырья

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За 2022 год жители региона сдали в них 345 тонн вторичного сырья.

Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов в Курской области. Собранное сырье направили на переработку.

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«Экопункты — неотъемлемая часть в развитии экономики замкнутого цикла, согласно принципам которой отходы должны вновь возвращаться в оборот. Мы видим, как среди жителей Курской области популяризируется идея раздельного сбора отходов и прививается ответственное отношение к природным ресурсам. В прошлом году они активно посещали экопункты и сдавали вторсырье, за него граждане могут получать средства. Но главное, что благодаря активному участию граждан меньше отходов направляется на захоронение», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Курской области региональный оператор по обращению с ТКО по Северо-Восточной зоне АО «САБ по уборке г. Курска» в 2020 году запустил большой экологический проект — пункт приема вторсырья «ЭкоДом». Целью проекта является максимальное уменьшение объема отходов, направляемых на захоронение, и сокращение количества несанкционированных свалок.

Уже установлены 7 экопунктов в городе Курск и 1 — в городе Фатеж. Экопункты расположены в спальных районах, рядом с остановками общественного транспорта, что обеспечивает комфортность для жителей, сдающих вторсырье.

В планах к 2025 году предполагается создать в регионе около 30 пунктов приема вторсырья «ЭкоДом» в одном современном стиле. Во втором квартале

2023 года будет открыт экопункт в городе Железногорск.

«„ЭкоДома“ работают ежедневно, что удобно для работающего населения. Принимают макулатуру, пластик, стекло. Список вторичного сырья по приемке постепенно расширяется. Данный вид сбора позволяет получать вторичное сырье высокого качества. Всего за 2022 год в экопунктах было принято 345 тонн вторичного сырья, за которое население получило 1,9 миллионов рублей. Количество посетителей всей сети пунктов „ЭкоДом“ за этот период составило более 150 тысяч человек», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Проект «ЭкоДом» развивает культуру обращения с отходами, предоставляет возможность каждому жителю Курской области направлять вторичное сырье на переработку и вовлекать в процесс повторного производства.

За счет строительства специально оборудованных пунктов и благоустройства комфортной городской среды проект «ЭкоДом» выводит сферу приема и переработки вторичного сырья на новый уровень.

Пункты сбора вторичного сырья «ЭкоДом» служат местом проведения различных экологических мероприятий и акций, направленных на освещение важности и необходимости правильного обращения с отходами.

Собранное в экопунктах вторсырье направляется на объекты утилизации, расположенные на территории Курской области, а также соседних регионов. Среди основных предприятий-партнеров: ООО «Брянская Бумажная фабрика» (г. Брянск), ООО «Чистый белый край» (г. Белгород), ООО ТД «Центркоопторг» (г. Москва), ИП Гришина Л. М. (г. Курск), ООО «АВАНТА» (г. Воронеж).