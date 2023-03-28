Экология 28 марта 2023, 12:00 Жители Курской области сдали вторсырье на 1,9 млн рублей в 2022 году

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Жители Курской области сдали в экопункты в 2022-м 345 тонн вторсырья на утилизацию. Результаты работы экопунктов подведены Российским экологическим оператором.

«Экопункты — неотъемлемая часть в развитии экономики замкнутого цикла, согласно принципам которой отходы должны вновь возвращаться в оборот. Мы видим, как среди жителей Курской области популяризируется идея раздельного сбора отходов и прививается ответственное отношение к природным ресурсам. В прошлом году они активно посещали экопункты и сдавали вторсырье, за него граждане могут получать средства. Но главное, что благодаря активному участию граждан меньше отходов направляется на захоронение», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Курской области компания «САБ по уборке г. Курска», региональный оператор по обращению с ТКО на северо-востоке, запустила масштабный проект по экологической переработке отходов «ЭкоДом» в 2020 году. Проект направлен на минимизацию количества отходов, отправляемых на свалку, и сокращение несанкционированного размещения отходов на полигонах.

Семь пунктов «ЭкоДом» уже установлены в Курске и один в Фатеже. Экопункты расположены в жилых районах вблизи остановок общественного транспорта, где жители могут удобно сдать вторсырье.

К 2025 году в регионе будет установлено около 30 пунктов приема вторсырья современного образца, во втором квартале 2023 года экопункт будет открыт в городе Железногорске.

«Экодома» открыты каждый день, что удобно для работающих людей. Экодом принимает макулатуру, пластик и стекло. Список принимаемого вторичного сырья постепенно расширяется. Такие сборы обеспечивают доступ к высококачественному вторичному сырью: в 2022 году в «Экодоме» было собрано 345 тонн вторсырья и выплачено жителям 1,9 млн рублей. Кроме того, за этот период более 150 000 человек посетили всю сеть ЭкоДомов.

Проект «ЭкоДом» способствует формированию культуры обращения с отходами и предоставляет всем жителям Курской области возможность сдавать вторичное сырье на переработку и участвовать в процессе утилизации. Благодаря строительству специально оборудованных пунктов сбора и улучшению приятной городской среды, проект «ЭкоДом» выводит сферу сбора и переработки вторсырья на новый уровень.

Центр сбора вторсырья EcoHouse используется как место проведения различных экологических мероприятий и акций, подчеркивающих важность и необходимость правильной переработки отходов.