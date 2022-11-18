Экология 18 ноября 2022, 14:19 Жители Курска получат деньги за старые бутылки и картон

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До 10 рублей за килограмм вторсырья смогут получить экологически осознанные граждане

Генеральный директор Российского экологического оператор Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Курскую область. Глава РЭО ознакомился с объектами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе с пунктом приема вторсырья «ЭкоДом». Жители города могут сдать в таких пунктах вторсырье и получить за это деньги.

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«Первым делом отправились на осмотр объектов обращения с отходами. Посетили с руководством АО „Спецавтобаза“ сеть пунктов приема вторичного сырья «ЭкоДом», где жители могут заработать на сдаче вторсырья. Отличная инициатива, когда осознанное потребление и забота об окружающей среде поощряется приятным бонусом. Горожане могут сдать вторсырье и получить за это денежные средства: 2−7 рублей за килограмм макулатуры, 1 рубль — за килограмм стекла, 1,5−10 рублей за килограмм пластика», — отметил Денис Буцаев.

«Спецавтобаза по уборке города Курска» — региональный оператор в Северо-восточной зоне деятельности Курской области. Организация запустила по всему городу сеть пунктов приема вторичного сырья «ЭкоДом». В целом, на территории области сейчас действуют 5 объектов обращения ТКО (2 — по размещению, ещё 3 — по обработке). Чтобы достичь национальных целей по обработке и снижению доли захоронения, необходимо построить еще 8 новых объектов, модернизировать и реконструировать часть действующих.