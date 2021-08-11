Жители Кубани обратились к Грете Тунберг из-за отравления химикатами

Жители поселка Зарождение (Краснодарский край) написали шведской эко-активистке Грете Тунберг. Они попытались привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения химикатами, которые используют местные фермеры для садоводства. Об этом сообщила «Газета.ru».

«На нас никто не обращает внимания, поэтому мы используем все доступные методы, чтобы обратить на себя внимание: пишем письма в разные инстанции, обращаемся в органы, к журналистам, написали письмо Грете Турнберг. Мы сняли видео, в нем снимался мальчик из нашего поселка Артем, и он со своего аккаунта отправил ей письмо в Instagram», — рассказала местная жительница Екатерина Шульга.

Мальчик в своем послании рассказал о том, что местные фермеры постоянно травят жителей, распыляя яды и химикаты рядом с домами. Артем заявил, что у него и его семьи проблемы со здоровьем.