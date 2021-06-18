Жители Крыма вспомнили разрушительное наводнение 1986 года

Жители Крыма рассказали, что сильное наводнение обрушилось на регион не в первый раз. Об этом сообщило РИА ФАН.

Командир полка Народного ополчения Республики Крым Сергей Димов пояснил, что в последний раз нечто подобное было в 1986 году.

«Добровская Долина была вся затоплена. Сады, дачи — все было в воде, наверное, метра на два. По речке Ангаре плыли мотоциклы, деревья. Вся долина была в воде», — рассказал он.

Другие местные жители добавили, что поток воды был настолько мощный, что разрушил несколько домов.