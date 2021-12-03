Жители Кемеровской области пожаловались на черный снег

Жители Киселевска в Кемеровской области пожаловались на невыносимую ситуацию с загрязнением воздуха в городе. Они сообщили, что в небе в очередной раз появился густой темный дым, а на землю выпал черный снег.

На экологическую ситуацию жители шахтерского города пожаловались в социальных сетях.

При этом в комментариях многие оказались не удивлены происходящим. Они отметили, что такое можно увидеть в каждом шахтерском городе из-за пыли от угля.

«Не нравится — уезжайте оттуда! Как будто там раньше лучше было <…> В шахтерском городе живете, что вы хотели-то», — написал один из пользователей.

Однако другие пользователи остались недовольны тем, что власти не пытаются как-то улучшить экологическую ситуацию в городе.

«Чиновники, как всегда, скажут, что население печки топит <…> Все в пределах нормы», — написал другой пользователь.

Ситуация с загрязнением воздуха в Киселевске и окрестностях не первый год является проблемой. Особенно сильно она обострилась в 2019-м — в первой половине того года жители постоянно жаловались на черный снег. После проверки оказалось, что осадки изменили цвет из-за выбросов угольной пыли и сажи с обогатительной фабрики «Черкасовская».