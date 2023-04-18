18 апреля 2023, 06:18
Жители Камчатки оказались в зоне нового землетрясения
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке недалеко от Петропавловска-Камчатского
В Петропавловске-Камчатском почувствовали мощное землетрясение. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал подземные толчки магнитудой 5,9.
Эпицентр землетрясения в 05:40 по московскому времени находился в Кроноцком заливе на расстоянии 144 километров от столицы Камчатского края и на глубине более 116 километров. Сначала приборы зафиксировали волнения магнитудой 5,8, затем 5,9.
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«Больше трех баллов. Если на первом этаже почувствовала. И все затряслось», — рассказала в Telegram-канале филиала одна из местных жительниц.
Другие подписчики из Петропавловска-Камчатского и пригорода подтвердили, что заметили мощное землетрясение. Некоторые рассказали о двух толчках подряд.
Очередное землетрясение аналогичной мощности произошло на Камчатке 11 апреля, но с эпицентром в 51 километре от столицы. Сейсмологи назвали толчки афтершоком землетрясения 3 апреля и закономерным явлением.
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Камчатка
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