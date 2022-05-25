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    25 мая 2022, 19:08

    Жители Ямала поучаствуют в экоквесте

    Дарья Морозова

    Первый экоквест пройдет на Ямале в рамках Года экологии. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

    Мероприятие состоится 5 июня во Всемирный день окружающей среды. Организаторами станут волонтеры проекта «Будущее Арктики». Принять участие может любой желающий старше 14 лет.

    «В тесном сотрудничестве с местными органами власти за этот небольшой срок проведена огромная работа. Движение объединило более 800 волонтеров», — рассказал руководитель «Будущего Арктики» Владимир Пушкарев.