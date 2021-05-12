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    12 мая 2021, 16:20

    Жители Иркутска написали экологический диктант о Байкале

    Полина Петрова

    Жители Иркутской области написали первый Байкальский экологический диктант. Целью мероприятия является привлечение внимания к проблемам российского озера, написал INFOX.ru.

    Жители Иркутска написали экологический диктант о Байкале

    Интерес людей к акции оказался настолько большим, что географию диктанта расширили. Число площадок превысило сотню. Главной среди них стал Байкальский государственный университет.

    «Мы всецело поддерживаем идею проведения Байкальского экологического диктанта и желаем организаторам больше отличников», — заявила сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова.

    По ее словам, в прошлом году проект показал себя эффективной формой экологического просвещения. Он привлек внимание жителей Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия к проверке своих знаний и к теме сохранения природы.