Жители Хабаровского края нашли на берегу речки сотни мертвых рыб и лягушек

Жители поселка Кукан в Хабаровском крае нашли на берегу местной речки тысячи мертвых лягушек и рыб. Об этом рассказал руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

«Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов», — сообщил он РИА «Новости».

Сидоров объяснил, что такие заморы встречаются в природе. Министерство природных ресурсов подключилось к изучению ситуации. На место ЧП направят лабораторию. Специалисты возьмут пробы воды.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Представитель Всероссийского общества охраны природы заметил, что один из главных вопросов — замешаны ли в гибели рыб и лягушек люди.