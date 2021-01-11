Жители города Мыски обнаружили червей в водопроводной воде

Прокуратура региона уже начала проверку этих случаев.

«В средствах массовой информации опубликованы фотографии и сведения о том, что жители города Мыски увидели в водопроводной воде из крана белых личинок. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщило ведомство.

Городская администрация также заявила о начале проверки. На сетях водопровода были взяты пробы воды.

«На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было», — написано в сообщении горадминистрации.

В феврале 2020 года вода с червями и личинками потекла из кранов поселка Хулимсунт в ХМАО (Югра).