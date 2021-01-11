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    11 января 2021, 23:17

    Жители города Мыски обнаружили червей в водопроводной воде

    Анастасия Кукова

    Жители как минимум четырех домов в микрорайоне ГРЭС города Мыски Кемеровской области обнаружили, что из кранов их квартир течет вода, в которой они нашли червей. В Instahgram горожане сообщили, что, открутив сеточку на кранах, нашли еще и песок с мелкими частицами пластика.
    Жители города Мыски обнаружили червей в водопроводной воде

    Прокуратура региона уже начала проверку этих случаев.

    «В средствах массовой информации опубликованы фотографии и сведения о том, что жители города Мыски увидели в водопроводной воде из крана белых личинок. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщило ведомство.

    Городская администрация также заявила о начале проверки. На сетях водопровода были взяты пробы воды.

    «На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было», — написано в сообщении горадминистрации.

    В феврале 2020 года вода с червями и личинками потекла из кранов поселка Хулимсунт в ХМАО (Югра).