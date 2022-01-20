Жители Екатеринбурга пожаловались на нашествие тараканов

Тараканы стали массово появляться в домах Екатеринбурга, на что пожаловались жители города. Самой большой проблемой для них стала невозможность избавиться от насекомых с помощью обычных средств, написал E1.ru.

Издание указало, что тараканы особенно расплодились в городе за период пандемии. Особенно много их на Уралмаше, Сортировке и Эльмаше, добрались они и до нового района — Академического. На тараканов жалуются и жители Железнодорожного, Орджоникидзевского, Чкаловского, Октябрьского и Академического.

«У нас поселились с 2020 года, и ничего не помогает. Тараканов до этого не было лет 15, а тут идут и идут. Ощущение, что убить их невозможно», — рассказала о возвращении старой проблемы одна из жительниц Химмаша.

Ученые объяснили, что такое нашествие действительно может быть связано с коронавирусом. Люди стали больше времени проводить дома, и мусора тоже стало скапливаться больше. Тараканы потянулись в жилье людей на крошки и остатки еды. Эксперты предупредили, что тараканы могут быть опасны для человека, потому что переносят на себе нечистоты и паразитов.

При этом уничтожить животных с помощью химии не так просто, потому что они к ней привыкают. Дезинсекторы предупредили, что в феврале тараканов может стать еще больше. Чтобы противостоять тараканам, лучше всего объединиться всем многоквартирным домом и обработать каждую квартиру, подав массовую заявку в специальную службу.